Бизнес раскритиковал запрет на перепродажу данных из Росреестра

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Представители бизнеса выступили против законопроекта, запрещающего перепродавать выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом пишет РБК.

Отмечается, что в Госдуму уже направили свои возражения Ассоциация участников рынка данных и Национальный совет финансового рынка и комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере.

Как заявляет бизнес, запрет уничтожит сегмент услуг и нанесет ущерб самим же потребителям.

«Это (запрет перепродаж) — как лечить головную боль отрезанием головы», — заявил сопредседатель рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере земли и недвижимости от экспертного и делового сообщества Николай Алексеенко.

В Росреестре, напротив, уверены, что перепродажи нарушают права граждан, а также заявляют, что получаемые таким образом данные не всегда достоверны.

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