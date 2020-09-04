iPhone 11 установил рекорд по продажам на фоне пандемии

iPhone 11 стал самым продаваемым в рознице смартфоном в первом полугодии 2020 года, сообщает портал THG, ссылаясь на исследование компании Omdia.

«Это на 10,8 млн штук больше, чем поставки смартфона iPhone XR в прошлом году, когда он стал самой продаваемой моделью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в 2020 году в розничную продажу поступили 37,7 млн iPhone 11.

По данным компании, ключевыми факторами успешных продаж на фоне пандемии коронавируса стали более низкая цена и улучшение электронных компонентов смартфона.

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