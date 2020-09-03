Минфин: введение новых налогов с продаж подержанных вещей не обсуждается

В Министерстве финансов опровергли идею введения новых налогов с продажи подержанных вещей на «Авито» и других электронных площадках. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что каких-либо нововведений или реорганизаций в вопросах налогообложения не планируется.

Это связано с тем, что в настоящий момент Налоговый кодекс предусматривает имущественный налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей за налоговый период.

Кроме того, реализация имущества, срок владения которым составляет более трех лет, не облагается налогом. В случае в недвижимостью этот срок превышает пять лет.

Также в Минфине подчеркнули, что доходы от продажи бывших в употреблении вещей зачастую ниже, чем расходы на их приобретение.

Ранее сообщилось, что продавцы на «Авито» будут обязаны платить налог.