Минфин опроверг информацию о введении налога с продажи вещей на «Авито»

Минфин не собирается вводить новые налоги с продажи подержанных вещей в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как «Авито») и социальных сетей», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что россиянам предстоит платить налоги с продаж вещей на интернет-площадках, в том числе на «Авито».

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