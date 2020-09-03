Минфин опроверг информацию о введении налога с продажи вещей на «Авито»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Минфин не собирается вводить новые налоги с продажи подержанных вещей в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как «Авито») и социальных сетей», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что россиянам предстоит платить налоги с продаж вещей на интернет-площадках, в том числе на «Авито».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: