Продавцы на «Авито» будут обязаны платить налог

Продажи на «Авито» обложат налогом в 13%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Министерство финансов.

Это связано с тем, что продажа подержанных вещей подлежит налогообложению на общих основаниях.

В случае с «Авито» выплачивать налог будет должен продавец, поскольку данные обязательства не затрагивают соответствующие соцсети и электронные платформы на уровне закона.

В настоящий момент при продаже имущества физические лица сами должны платить НДФЛ, в результате чего тот по факту не взимается.

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