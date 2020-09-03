Продавцы на «Авито» будут обязаны платить налог
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Продажи на «Авито» обложат налогом в 13%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Министерство финансов.
Это связано с тем, что продажа подержанных вещей подлежит налогообложению на общих основаниях.
В случае с «Авито» выплачивать налог будет должен продавец, поскольку данные обязательства не затрагивают соответствующие соцсети и электронные платформы на уровне закона.
В настоящий момент при продаже имущества физические лица сами должны платить НДФЛ, в результате чего тот по факту не взимается.
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