Минфин предложил упростить получение налоговых вычетов

Минфин России разработал законопроект, который должен упростить гражданам процедуру получения налоговых вычетов, передает РИА «Новости».

Инициативой предлагается упростить получение налоговых вычетов по расходам на медицину и образование, при покупке недвижимости, а также для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов.

Упрощенная процедура предполагает, что теперь не надо будет подавать налоговую декларацию, а достаточно будет дистанционно подать заявление в Федеральную налоговую службу. Оно будет рассмотрено в течение 30 дней.

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