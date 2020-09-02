В Роспечати прокомментировали идею запрета фотографирования книг

Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев считает глупостью идею о запрете фотографирования книг в магазинах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я большей глупости не читал», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России предложил запретить копирование и фотографирование печатных изданий и книг в магазинах до их приобретения.

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