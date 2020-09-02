В Роспечати прокомментировали идею запрета фотографирования книг
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев считает глупостью идею о запрете фотографирования книг в магазинах. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я большей глупости не читал», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Минпромторг России предложил запретить копирование и фотографирование печатных изданий и книг в магазинах до их приобретения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России могут запретить фотографировать книги в магазинах