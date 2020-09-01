Кабмин увеличит финансирование на детские пособия до 47,6 млрд рублей
Правительство России увеличит объем субсидий, выделяемых регионам в рамках нацпроекта «Демография» на ежемесячные детские выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина.
Речь идет о пособии на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет.
Как отмечается, финансирование будет увеличено на 1,73 млрд рублей — почти до 47,6 млрд рублей.
Такая мера связана с уточнением численности получателей и фактического размера выплат. Она затронет Башкортостан, Северную Осетию, Удмуртию, Чувашию, Иркутскую, Ленинградскую и Сахалинскую области, Чукотский автономный округ.
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