Германия выступает против санкций США по «Северному потоку - 2» и донесла до Вашингтона свою позицию, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не считаем, что такие санкции, имеющие экстерриториальный характер, соответствуют международному праву. И я это сообщил напрямую моему коллеге (госсекретарю) Майклу Помпео», — сказал Маас.

Министр добавил, что Германия и США находятся в контакте по этому вопросу.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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