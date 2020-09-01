Акции Башкирской содовой компании арестованы

Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что аресту подлежат обыкновенные именные акции АО «Башкирская содовая компания».

До этого Генпрокуратура России нашла нарушения законодательства о приватизации в ходе проверки БСК.

Ранее глава региона Радий Хабиров констатировал «полное непонимание» совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем и заявил о возможности пересмотра итогов приватизации предприятия.

26 августа свое мнение о сложившейся ситуации высказал и президент России Владимир Путин. Он поручил Генпрокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над Башкирской содовой компанией.

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