Акции Башкирской содовой компании арестованы
Арбитражный суд Башкирии арестовал акции Башкирской содовой компании (БСК). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что аресту подлежат обыкновенные именные акции АО «Башкирская содовая компания».
До этого Генпрокуратура России нашла нарушения законодательства о приватизации в ходе проверки БСК.
Ранее глава региона Радий Хабиров констатировал «полное непонимание» совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем и заявил о возможности пересмотра итогов приватизации предприятия.
26 августа свое мнение о сложившейся ситуации высказал и президент России Владимир Путин. Он поручил Генпрокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над Башкирской содовой компанией.
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