Рубль растет к доллару и евро 1 сентября
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Курсы доллара и евро на открытии торгов во вторник, 1 сентября упали, гласят данные Мосбиржи.
Так, курс доллара снизился на 0,54% (на 40 коп.) и составил 73,68 руб. В свою очередь, курс евро упал на 0,1%, до 88,3 руб.
Фьючерс на нефть Brent вырос на 1,10% — $45,77 за баррель, а нефть WTI подорожала на 1,13% — $43,09 за баррель.
Узнать курсы иностранных валют можно на странице «Котировки».
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