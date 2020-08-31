«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража
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«Газпром» перечислил польской PGNiG 100 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на начальника финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова.
Он пояснил, что средства были переведены по решению Стокгольмского арбитража.
Однако, по его словам, выплата не повлияет на процесс обжалования решения суда и не нанесет ущерба позиции компании.
Решение арбитража, вынесенное в марте, предполагает пересмотр ценовой формулы на газ, поставляемый в рамках контракта «Ямал» в Польшу.
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