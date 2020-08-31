«Газпром» перечислил Польше 100 млрд рублей по решению арбитража

Прослушать новость
Остановить прослушивание

«Газпром» перечислил польской PGNiG 100 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на начальника финансово-экономического департамента российской компании Александра Иванникова.

Он пояснил, что средства были переведены по решению Стокгольмского арбитража.

Однако, по его словам, выплата не повлияет на процесс обжалования решения суда и не нанесет ущерба позиции компании.

Решение арбитража, вынесенное в марте, предполагает пересмотр ценовой формулы на газ, поставляемый в рамках контракта «Ямал» в Польшу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Антимонопольные санкции: Польша оштрафовала «Газпром» из-за СП-2

Польский регулятор оштрафовал «Газпром» за «Северный поток — 2»

Польша заявила о неэффективности добычи сланцевого газа в стране