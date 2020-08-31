Орешкин заявил о возможном вхождении России в топ-5 экономик мира

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что в 2020 году Россия может войти в топ-5 лучший экономик мира, передает РИА «Новости».

По его словам, прогноз Международного валютного фонда (МВФ) предполагает, что Россия будет пятой экономикой мира в текущем году.

Он уточнил, что такая цель значится в майском президентском указе. Достичь ее удалось на 2 года раньше.

Однако, как отметил Орешкин, удержаться на этой позиции будет очень непросто. Необходимо достигнуть цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что национальный план восстановления экономики России подготовлен и уже реализуется.