В России число зарегистрированных безработных выросло в пять раз

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что за время пандемии в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 3,6 млн человек. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, за период пандемии коронавируса в центрах занятости зарегистрировались больше 2,5 млн россиян.

«То есть число зарегистрированных возросло с 727 тыс. человек до 3,6 млн человек», — пояснил Котяков.

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