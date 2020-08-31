В России число зарегистрированных безработных выросло в пять раз
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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что за время пандемии в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 3,6 млн человек. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, за период пандемии коронавируса в центрах занятости зарегистрировались больше 2,5 млн россиян.
«То есть число зарегистрированных возросло с 727 тыс. человек до 3,6 млн человек», — пояснил Котяков.
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