Эксперт назвал предел падения рубля в сентябре
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер дал прогноз по пределу падения курса рубля в сентябре. Об этом сообщает «Российская газета».
Он отметил, что ослабление курса рубля продолжится при сохранении геополитической неопределенности.
По его словам, курс доллара при этом будет находиться на отметке в 77,5 — 78 руб., а евро может превысить порог в 90 рублей.
Эксперт объяснил такую ситуацию на валютном рынке «реакцией инвесторов на вероятные недружественные шаги международных партнеров», поэтому считает падение временным явлением.
«В качестве ориентира возможного восстановления нацвалюты в ближайшие месяцы рассматривается область 72,5 рубля за доллар США», — добавил Зельцер.
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