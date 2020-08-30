Американские потомки рабов в Калифорнии могут получить репарации

В США законодатели могут проработать проект выплаты репараций тем гражданам, которые являются потомками рабов. Об этом сообщает Associated Press.

Так, верхняя палата законодательного собрания Калифорнии одобрила идею создания целевой группы из девяти законодателей, которые займутся проработкой данного вопроса.

Однако до утверждения группы законодателей инициатива должна пройти голосование в нижней палате, которое планируют провести до ухода на летние каникулы 31 августа.

Если голосование пройдет успешно, то созданной целевой группе поручат рассмотреть вопрос назначения репараций и определить их объем и вид к июлю 2023 года.

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