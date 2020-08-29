Ростуризм: россияне потратили около 1,4 млрд рублей на туры с кешбэком

Россияне в рамках программы кешбэка за российские туры потратили около 1,4 млрд рублей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«У нас на данный момент предварительные итоги, «Мир» сейчас еще досчитывает, у нас в целом покупок на 1,4 млрд рублей», — сказала она.

Отмечается, что Догузова оценивает итоги программы как положительные.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств при покупке туров по России. Мера призвана стимулировать доступные турпоездки по стране через систему «кешбека» – возмещения части стоимости услуги. Тур должен быть оплачен картой «Мир» до 28 августа, в программе участвуют все регионы России, однако существуют дополнительные условия.

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