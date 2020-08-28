Страховщики хотят отслеживать стиль вождения автомобилистов по GPS-трекерам

Несколько источников «Газеты.Ru» в страховых компаниях сообщили, что при расчете стоимости полиса ОСАГО могут начать учитывать манеру поведения клиента за рулем.

Для этого страхователю предложат установить телематический GPS/ГЛОНАСС-трекер, который в течение месяца будет собирать информацию об интенсивности разгона и торможения, а также о резких маневрах. Таким образом, как утверждают источники, эти страховые компании хотят избавиться от склонных к ДТП водителей.

Кроме того, часть страховых компаний привяжет стоимость полиса к марке и модели автомобиля, а также к году его производства и пробегу. Такие меры страховщики рассматривают в рамках выработки подхода к формированию индивидуальных тарифов ОСАГО.

Подробнее о факторах риска, которые страховые компании будут применять при расчете стоимости полиса, - в материале «Газеты.Ru».