Меркель выступила за завершение «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала призывы отказаться от строительства газопровода «Северного потока — 2», заявив, что этот экономический проект должен быть завершен. Об этом сообщает Reuters.

«Наше мнение — «Северный поток — 2» должен быть завершен», — сказала Меркель.

Канцлер добавила, что Германия выступает против санкций США.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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