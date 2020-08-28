Forbes признал Private Banking ВТБ лучшим в России

ВТБ занял первое место в рейтинге Forbes среди банков, предлагающих услуги private banking, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в пятницу, 28 августа.

Авторы рейтинга оценили, как ключевые бизнес-результаты ВТБ в данном сегменте, так и уровень продуктов и сервисов, которые банк предлагает VIP-клиентам.

«Первое место в рейтинге Forbes среди всех российских банков для VIP-клиентов – это признание как существенного роста бизнес-показателей, так и оценка экспертным сообществом философии развития Private Banking, — комментирует Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ. — Ведь за каждой цифрой и за каждым местом в рейтинге всегда стоят люди».

Отмечается, что Private Banking ВТБ является самым крупным на российском рынке. В частности, объем активов под управлением с июля 2019 года по июль 2020 года вырос на 23% и составил 2,41 трлн. рублей.

При этом наибольшую динамику показал портфель инвестиционно-страховых продуктов, который увеличился за этот период на 63% и превысил 907 млрд рублей.

Только за минувший год VIP-клиентами банка стали еще 2,8 тысячи человек, сейчас их общее число достигает 23,3 тысяч.

Помимо этого, Private Banking ВТБ стабильно показывает опережающую динамику роста: с начала 2018 года объем средств под управлением увеличился более чем на 85%, инвестиционный портфель – в 4 раза, а количество клиентов - более чем на 70%.

«Чтобы банковский бизнес сегодня развивался, они должны иметь три вещи: компетенции, характер и время для построения доверительных отношений с клиентами, ведь только благодаря доверию клиентов возможны такие достижения», - резюмировал Брейтенбихер.