Маск признал причастность задержанного россияна к кибератаке на Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск косвенно признал, что задержанный в США Егор Крючков планировал кибератаку именно на завод Tesla в Неваде.

«Очень признателен. Это была серьезная атака», — написал он в своем Twiiter, комментируя статью об атаке.

Ранее сообщалось, что 27-летний Егор Крючков вместе с предполагаемыми сообщниками готовил кибератаку на неназванную американскую компанию, расположенную в штате Невада.

По утверждению американских властей, россиянин якобы планировал скачать базу данных с целью последующего шантажа.

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