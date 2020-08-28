Маск признал причастность задержанного россияна к кибератаке на Tesla
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Глава компании Tesla Илон Маск косвенно признал, что задержанный в США Егор Крючков планировал кибератаку именно на завод Tesla в Неваде.
«Очень признателен. Это была серьезная атака», — написал он в своем Twiiter, комментируя статью об атаке.
Ранее сообщалось, что 27-летний Егор Крючков вместе с предполагаемыми сообщниками готовил кибератаку на неназванную американскую компанию, расположенную в штате Невада.
По утверждению американских властей, россиянин якобы планировал скачать базу данных с целью последующего шантажа.
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