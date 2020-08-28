В России предложили уменьшить ипотечную ставку для ряда семей

Депутат Госдумы Елена Строкова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение, в котором предлагает уменьшить процентную ставку по ипотеке для семей, усыновивших ребенка из детского дома, передает RT.

Парламентарий в своем письме указала, что ребенок в случае усыновления сегодня лишается права на получение жилья от государства. Автор инициативы отметила, что из-за этого многие семьи предпочитают опекунство, а не усыновление, так как первое сохраняет для ребенка возможность претендовать на жилое помещение.

«Указанное нововведение может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства», — заявила Строкова.

По ее словам, снижение ипотечный ставки для ряда семей откроет новые перспективы для усыновителей в том, что касается улучшения жилищных условий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Неуспевшим накопить: снижен первый взнос по льготной ипотеке

— Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку жилья комфорткласса

— Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку