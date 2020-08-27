Эксперт прокомментировал скандал вокруг приватизации БСК

Акции «Башкирской содовой компании», вероятнее всего, будут возвращены региональному правительству, а затем, возможно, для них найдут нового владельца, поделился с «Газетой.Ru» мнением президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Есть реальная борьба различных бизнес-групп за этот актив. Несколько лет назад оппоненты «Башкирской содовой компании» начали инициировать протесты, которые легли на благодатную почву — их использовали башкирские националисты, экологи, и получился своеобразный микс протестующих. «Башкирская содовая компания» вместо того, чтобы заниматься работой с людьми, убеждать их, каким-то образом объяснять свою позицию, решила, что это за нее сделают региональные власти. Региональная власть, в свою очередь, этим вопросом тоже фактически не занималась», — говорит Евгений Минченко.

По словам эксперта, в результате ситуация превратилась в масштабный кризис, в котором участвует большое количество людей. Когда дело дошло до протестов на шихане Куштау, было уже поздно что-то менять, продолжает Минченко, поэтому разработку горы совершенно логично решили отменить.

«Раз уж компания попала под раздачу и стала источником непопулярных действий, возникла и тема по поводу размывания республиканского пакета в капитале организации. Я думаю, что сейчас с высокой долей вероятности эта сделка будет оспорена. Пакет, видимо, вернут республике Башкортостан, ну а дальше попытаются подыскать для этих акций новых, более патриотичных собственников», — заключил эксперт.

Напомним, что «Башкирская содовая компания» оказалась в центре скандала на фоне массовых протестов местных жителей, вызванных намерением предприятия начать разработку шихана Куштау в Башкирии. Глава региона Радий Хабиров констатировал «полное непонимание» совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем и заявил о возможности пересмотра итогов приватизации предприятия.

Накануне, 26 августа, свое мнение о сложившейся ситуации высказал и президент России Владимир Путин. Он поручил Генпрокуратуре проверить законность сделки, в результате которой государство утратило контроль над «Башкирской содовой компанией».