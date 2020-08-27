Буксировавшийся «дочкой» «Транснефти» танкер навалился на причал в порту Приморск

Морской порт Приморск, расположенный в Ленинградской области, задержал на 72 часа танкер Nordindependence из-за навала на причал, пишут в среду «Ведомости» со ссылкой на распоряжение капитана порта Игоря Ищенко.

В документе в частности говорится, что в ходе отшвартовки танкера от причала № 4 произошло повреждение гидротехнических сооружений и технологического оборудования причала.

Буксировку же танкера осуществляла аффилированная с «Транснефтью» компания «Союзфлот порт», указано на ресурсе MarineTraffic.com.

«Судно Nordindependence подлежит задержанию впредь до предоставления достаточного обеспечения в форме и на условиях, приемлемых для ООО «Приморский торговый порт», ‒ указано в распоряжении. Оно действительно в течение 72 часов за исключением нерабочих дней.

По данным MarineTraffic.com, танкер принадлежит голландской MT Nordindependence Shipping Management, оператор судна – голландская Reederei Nord.

Приморск – крупнейший на северо-западе РФ порт по перевалке нефти и нефтепродуктов. Порт расположен вблизи стран Северной и Западной Европы, навигация здесь длится круглый год, оборудованы стоянки крупнотоннажных судов и глубоководные причалы.

Также Приморск является конечной точкой «Балтийской трубопроводной системы – 1». Именно на его территории работают ООО «Спецморнефтепорт Приморск», ООО «Балттранссервис», а также ООО «Приморский торговый порт» – дочерней структуры ПАО «Транснефть».