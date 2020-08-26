Суд арестовал всю недвижимость и акции принадлежавшего Порошенко предприятия

Суд в Киеве арестовал все недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в рамках уголовного дела о хищении и «отмывании» средств, которое ранее было возбуждено против экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский юрист Андрей Портнов, по заявлению которого и было возбуждено данное дело.

Он уточнил, что по ходатайству офиса генпрокурора Украины было арестовано 94% акций этого киевского предприятия.

Портнов также отметил, что одобряет решение украинских властей продолжать уголовное производство в отношении Порошенко «по легализации им преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов» при проведении «фиктивной сделки продажи в офшоре» данного завода.

Бывший глава Украины владел «Кузницей на Рыбальском» до 2018 года.

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