Власти Башкирии попросили прокуратуру признать отчуждение акций БСК незаконным
Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что власти региона попросили прокуратуру признать незаконным отчуждение акций Башкирской содовой компании.
«Мы уже направили в прокуратуру обращение о том, что, на наш взгляд, эта сделка незаконная и несправедливая, и что республике нанесен ущерб», — сказал Хабиров.
Он добавил, что ущерб региональные власти оценили в несколько десятков миллиардов рублей.
Ранее глава государства Владимир Путин раскритиковал деятельность Башкирской содовой компании, заявив, что заработанные ею деньги идут в офшоры.
Он приказал прокуратуре проверить законность сокращения государственной доли в компании.
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