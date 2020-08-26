Власти Башкирии попросили прокуратуру признать отчуждение акций БСК незаконным

Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что власти региона попросили прокуратуру признать незаконным отчуждение акций Башкирской содовой компании.

«Мы уже направили в прокуратуру обращение о том, что, на наш взгляд, эта сделка незаконная и несправедливая, и что республике нанесен ущерб», — сказал Хабиров.

Он добавил, что ущерб региональные власти оценили в несколько десятков миллиардов рублей.

Ранее глава государства Владимир Путин раскритиковал деятельность Башкирской содовой компании, заявив, что заработанные ею деньги идут в офшоры.

Он приказал прокуратуре проверить законность сокращения государственной доли в компании.

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