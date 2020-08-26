Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав «печальной историей» ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау. Глава государства сделал это во время совещания с членами правительства, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».

По словам Путина, данная компания, в которой контрольным пакетом акций владеют частные лица, занимается бесконтрольным выкачиванием денег любой ценой.

«Деньги в развитие не инвестируются, в регионе не остаются», — отметил Путин.

Как рассказал российский лидер, при выручке БСК в 45 млрд рублей, на инвестиции были направлены только 2,5 млрд. Деньги выведены в офшоры, указал Путин.

Кроме того, в ходе совещания он поручил прокуратуре проверить законность сокращения доли государтсва в этой компании, которая стала ниже контрольной еще в 2013 году.

«У государства было 62%, а внезапно стало 38%», — сказал Путин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Башкирии объявил о приостановке разработки шихана Куштау

— Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

— Эксперт допустил пересмотр приватизации «Башкирской содовой компании»