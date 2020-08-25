СБ ООН не одобрил запрос США о восстановлении санкций против Ирана

В Совете безопасности ООН не дали ход запросу США на восстановление санкций против Ирана, передает РИА «Новости».

В ходе заседания организации ряд стран, в частности Франция, Германия, Великобритания, Китай и Россия, заявили, что Вашингтон уже не имеет права запускать механизм восстановления ограничений, так как он вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

В связи с этим председатель СБ ООН Диан Трианшах Джани заявил, что не может ответить на запрос США.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пожаловался в СБ на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций.

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