Болгария купила 20% поставок через терминал СПГ в Греции

Болгария приобрела 20% поставок в проекте терминала по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в греческом Александруполисе. Об этом сообщается в пресс-резлизе газового оператора «Булгартрансгаз».

Там отмечается, что эта сделка имеет стратегическое значение для диверсификации и безопасности энергоснабжения Болгарии и региона.

Директор российского Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik отметил, что данное решение Болгарии не поменяет кардинально отношений с Россией.

«Там заинтересованы в газовом сотрудничестве с Россией, просто ищут более низкие цены на газ. Но не отказываются в целом от нашего газа», — рассказал Пикин.

Он добавил, что дальнейшее сотрудничество в этой области зависит от ценовой политики.

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