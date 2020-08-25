ПСБ организовал сессию по мерам поддержки ОПК при переходе на выпуск гражданской продукции

24 августа ПСБ в рамках конгресса «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов» провел панельную сессию «Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы».

Как отмечается в поступившем в редакцию «Газеты.Ru» пресс-релизе, стороны дискуссии обсудили развитие диверсификации, актуальные вопросы финансирования и меры поддержки предприятий ОПК при переходе на выпуск гражданской продукции.

В мероприятии приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, заместитель министра экономического развития России Петр Засельский, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев, генеральный директор АО «Объединенной судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, генеральный директор АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» Андрей Жерегеля и генеральный директор ПАО «МАК «Вымпел» Сергей Боев.

Участники сессии подчеркнули, что для достижения успехов в реализации планов по повышению доли выпуска продукции двойного назначения необходима сопутствующая промышленная и протекционистская политика со стороны государства и хорошая операционная эффективность самого предприятия для выпуска высококонкурентных товаров.

В своем выступлении Петр Фрадков напомнил: «У предприятий ОПК есть потребность не только в классических сервисах, таких как кредитование, лизинг, факторинг, но проектном и мезонинном финансировании, прямые инвестициях».

«Сочетание этих инструментов с мерами господдержки позволит существенно снизить нагрузку в части обслуживания долга, тем самым увеличив доходность проектов. ПСБ намерен стать интеграционной площадкой по дальнейшей реализации процесса диверсификации, от которого зависит и развитие оборонно-промышленного комплекса России в целом», - подчеркнул он.