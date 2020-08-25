Москва готова обсуждать с Минском рефинансирование кредитов

Россия готова изучить предложения Минска по рефинансированию российских кредитов Белоруссии в случае их поступления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, данный вопрос будет рассматривать российский Минфин.

Представитель Кремля отметил, что ранее неоднократно обсуждались предложения о рефинансировании тех или иных сегментов долга белорусской стороны к российской.

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