Белоруссия продлила приостановку рейсов в ряд городов России

Белорусская авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку рейсов в некоторые города России по 14 сентября из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что речь идет о Воронеже, Казани. В Нижний Новгород полеты приостановлены по 24 октября.

В компании сообщили, что данное решение принято «в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации».

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