ПСБ и «Иннопрактика» организовали первый в РФ рейтинг проектов диверсификации

ПСБ и негосударственный институт развития «Иннопрактика» учредили первое в России масштабное исследование уровня диверсификации организаций ОПК и подвели его итоги в рейтинге «Лидерство на гражданских рынках».

По итогам анализа, были разработаны предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска продукции гражданского назначения, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в понедельник, 24 августа.

Результаты исследования были представлены на заседании Рейтингового комитета, возглавляемого министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

Как рассказал старший вице-президент, директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский, в ходе исследования были изучены практические кейсы реализации проектов по диверсификации более чем 350 организаций ОПК, из которых многие были признаны успешными.

Однако, по его словам, комплексный анализ показал, что темпы роста диверсификации требуют ускорения.

Для этого, в представлении Ярышевского, необходимо через механизмы господдержки стимулировать как спрос на продукцию гражданского назначения, так и инвестиции в проекты диверсификации со стороны бизнеса и финансовых институтов.

«Отдельно стоит упомянуть область НИОКР, где нужно находить новые формы взаимовыгодного сотрудничества между промышленностью, финансовыми институтами и государством», — подчеркнул он.

«Наш совместный с ПСБ проект — это инструмент для выявления наиболее актуальных потребностей отрасли, прокомментировала в свою очередь первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

По ее словам, рейтинг позволил выявить среди организаций этого сектора группу тех, кто по совокупности показателей демонстрирует лучшие практики по выпуску гражданской продукции.

«Мы планируем проводить исследование ежегодно в плотном взаимодействии с организациями ОПК, экспертным сообществом, органами государственной власти и институтами развития для обсуждения лучших практик и их включения в методологию оценки, а также для корректировки текущих и разработки новых мер поддержки организаций ОПК», — резюмировала Попова.