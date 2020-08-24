Путин рассказал об одной из главных проблем в России
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Президент России Владимир Путин назвал одну из главных проблем в стране. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, «совершенно очевидно», что уровень безработицы — это одна из главных проблем сегодня.
Такое мнение глава государства выразил в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Он призвал главу региона обратить внимание на этот вопрос.
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