Индия готова закупать у РФ до 40 млн тонн коксующегося угля и антрацита в год

Индия планирует приобретать у России коксующийся уголь, антрациты и пылеугольное топливо до 40 млн т в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, участвовавшие в заседании рабочих групп Госсовета 14 августа.

Они рассказали, что замминистра энергетики России Анатолий Яновский на заседании сообщил, что по данному вопросу были проведены переговоры с Министерством сталелитейной промышленности Индии.

На сегодняшний день Россия экспортирует в Индию менее 1 млн т металлургических углей из общего экспорта в 46 млн т.

По словам источника в отрасли, Индия собирается наращивать производство стали, однако у нее нет своего металлургического угля. Для увеличения поставок планируется раскатка маршрута через порты на юге России. По данным издания, в связи с этим Минэнерго просит госсубсидирования проекта ОТЭКО Мишеля Литвака в Тамани в целях снижения затрат на перевалку угля с $14 до $8 на тонну.

Также сообщается, что среди крупных производителей коксующихся углей и антрацитов в поставках в Индию заинтересованы «Сибантрацит» и «Колмар».

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