Эксперт дал советы по инвестированию для новичков

Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков рассказал о главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке, передает «Российская газета».

Первое правило — не вкладывать последние сбережения. Инвестиций на заемные средства Новиков посоветовал тоже избегать.

Кроме того, специалист призвал изучить весь спектр возможностей для инвестирования.

Также очень важно исходить из цели вложений и комплексного взгляда на собственные финансы, добавил Новиков.

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