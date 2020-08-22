Эксперт дал советы по инвестированию для новичков
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Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков рассказал о главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке, передает «Российская газета».
Первое правило — не вкладывать последние сбережения. Инвестиций на заемные средства Новиков посоветовал тоже избегать.
Кроме того, специалист призвал изучить весь спектр возможностей для инвестирования.
Также очень важно исходить из цели вложений и комплексного взгляда на собственные финансы, добавил Новиков.
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