Почти 40% россиян не хотят получать зарплату с привязкой к иностранной валюте

Более трети работающих россиян (39%) не хотели бы, чтобы их зарплата была привязана к курсу иностранной валюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

По данным исследования, только у 1% трудящихся россиян зарплата зависит от иностранной валюты. При этом 37% хотели бы, чтобы их оклад труда был привязан к курсу доллара или евро. Среди сторонников такой идеи больше всего молодежи до 24 лет (44%) и людей старше 45 лет (45%).

«Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о желании привязать свой доход к курсу валют: 27% среди граждан с зарплатой до 30 тысяч рублей и 47% среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

За новостями с валютной биржи следит только каждый четвертый респондент. Внимание к валютному курсу растет с увеличением уровня дохода.

Опрос проводился с 14 по 18 августа 2020 года, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

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