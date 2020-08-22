TikTok намерен оспорить указ Трампа о запрете сделок с ByteDance

Китайский сервис TikTok собирается оспорить указ Трампа, запрещающий американским компаниям проводить сделки с компанией-владельцем приложения ByteDance, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

По информации канала, команда сервиса может подать иск против указа Трампа «О борьбе с угрозой TikTok» уже в понедельник, который запрещает американским фирмам сделки с ByteDance после 15 сентября.

Отмечается, что TikTok может также оспорить предписания Белого дома, которые классифицируют приложение как угрозу национальной безопасности страны.

Ранее власти страны приняли решение заблокировать TikTok на территории США, если его не выкупит американская фирма до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передаёт китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

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