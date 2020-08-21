США выделили Украине $18,3 млн в связи с коронавирусом

Власти Соединенных Штатов с начала пандемии COVID-19 выделили Украине $18,3 млн в виде медицинской и гуманитарной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

В ведомстве отметили, что эти средства призваны улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением коронавируса, а также смягчить социально-экономические последствия пандемии.

Всего с начала вспышки коронавируса американские власти выделили свыше $1,6 млрд на «чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую» помощь различным странам и организациям по всему миру.

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