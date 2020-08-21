Facebook выделил $40 млн принадлежащим чернокожим предприятиям

Facebook запустил программу грантов на $40 млн для предприятий, принадлежащих чернокожим, пострадавших от пандемии коронавируса, передает CNN.

Уточняется, что данная поддержка является частью инициативы компании по оказанию помощи чернокожим, о которой было объявлено в июне.

Компания планирует выдать 10 000 грантов чернокожим предпринимателям со штатом до 50 человек. Соответствующие требованиям лица могут подать заявку онлайн по 31 августа.

Facebook, как и многие компании, отреагировал на глобальный протест после гибели Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки как в США, так и за их пределами.

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