Эрдоган заявил, что Турция станет энергетически независимой от других стран

Обнаружение Турцией в Черном море месторождения газа позволит стране стать энергетически независимой от других государств, заявил глава Минфина Берат Албайрак. Об этом сообщает телеканал Эн-ти-ви.

«Мы свидетели события, которое изменит историю нашей страны, мы счастливы и горды этим. Мы сегодня сделали шаг, который избавит нас от энергетической зависимости от третьих стран», — сказал Албайрак.

Министр выразил надежду, что это избавит Анкару от дефицита платежного баланса.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что в Черном море судно обнаружило крупнейшее в истории страны месторождение газа. Запасы оцениваются в 320 млрд кубометров.

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