Турция обнаружила в Черном море крупнейшее месторождение газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что буровое судно обнаружило в Черном море крупнейшее месторождение газа. Об этом сообщил телеканал Эн-ти-ви.

«Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа», — сказал Эрдоган.

Запасы оцениваются в 320 млрд кубометров. Президент назвал находку «открытием исторического масштаба» и добавил, что поставки газа гражданам начнутся к 2023 году.

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