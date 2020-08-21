Турция обнаружила в Черном море крупнейшее месторождение газа
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что буровое судно обнаружило в Черном море крупнейшее месторождение газа. Об этом сообщил телеканал Эн-ти-ви.
«Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа», — сказал Эрдоган.
Запасы оцениваются в 320 млрд кубометров. Президент назвал находку «открытием исторического масштаба» и добавил, что поставки газа гражданам начнутся к 2023 году.
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