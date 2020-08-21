Компании перемещают свои производства из Китая

Опрос аналитической компании Gartner Inc показал, что треть мировых представителей крупного бизнеса перенесла свое производство с территории Китая или собирается сделать это в ближайшее время. Об этом сообщают «Известия».

В первую очередь, речь идет об IT-компаниях, представителях тяжелой промышленности и продовольственной индустрии.

Специалисты предполагают, что к этому привели торговые войны между КНР и США, а также пандемия коронавируса, которая оказала влияние на цепочки поставок.

Согласно подсчетам Bank of America, американские и европейские компании готовы потратить около триллиона долларов на вывод производств из Китая.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден заявил о крахе торговой сделки США и Китая

— Трамп оценил значение первой фазы торговой сделки США и Китая