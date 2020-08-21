Жители Минска начали массово скупать валюту. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что люди активно скупают американские доллары.

По словам местных жителей, белорусский рубль «проседает», поэтому они обеспокоены тем, какая ситуация будет в дальнейшем.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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