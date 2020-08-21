Россия может восстановить ж/д сообщение с Узбекистаном

Россия может в ближайшее время восстановить железнодорожное сообщение с Узбекистаном, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается восстановления регулярных пассажирских перевозок, то мы проинформировали Минтранс России о запросе узбекской стороны. И в ближайшее время эта ситуация будет рассмотрена, и по ней будет принято решение», — сказал Белозеров.

С середины марта Россия закрыла границы с другими странами, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.

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