Международные рейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска возобновлены

Россия возобновляет международные авиарейсы из Казани, Калининграда и Новосибирска. Об этом сообщает Росавиация.

Ранее выполнять рейсы можно было только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

«В соответствии с решением Правительства Российской Федерации в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств включаются: Казань, Калининград и Новосибирск. Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа», — говорится в сообщении.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали перелеты для вывоза россиян из-за границы. С 10 августа Россия возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Турцией и рядом других стран.

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