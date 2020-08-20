Эксперт заявил о развороте российской макроэкономики в сторону роста

Данные по основным макроэкономическим показателям РФ, представленные Росстатом за период январь – июль текущего года, свидетельствуют о начале разворота общего тренда в сторону роста, считает эксперт Центра исследований проблем реальной экономики Олег Чередниченко.

«Безусловно, существует ряд исключений на фоне сдержанной модели потребительского поведения (и она отчасти оправдана – не исключен риск второй волны ограничений, с которыми уже успели столкнуться некоторые страны Европы), например по итогам июля отмечено снижение объемов жилищного строительства на 4,5%.

Однако надо понимать, что этот тренд в кратко-среднесрочной перспективе может быть преодолен с учетом активной стимулирующей политики ЦБ и, как следствие, «движения» к все возрастающей доступности ипотечных продуктов.

Если же говорить о ключевых индикаторах, по их поступательная динамика в июле весьма очевидна: индекс промышленного производства вырос на 4% к показателям июня, грузооборот по всем видам транспорта увеличился на 4,2% (драйверами прироста выступили железнодорожные и автомобильные перевозки, на долю которых приходится 50% всего объема грузооборота) и т.д.

Показательна и наиболее проблемная зона периода ограничений – розничная торговля, объемы которой, также, увеличились в июле относительно июня на 8,2%; драйвером выступили продажи ТНП, прирост потребления которых «обогнал» продукты питания.

Безусловно, ключевым «тормозом» более активного роста выступает негативная ситуация в части занятости: прирост безработных в июле составил 2,7%​ относительно июньских показателей, но здесь надо понимать, что это глобальная проблема «цифровых оптимизаций» и со стороны Правительства предпринимаются системные меры для снижения давления этой проблемы на экономику.

Однако в контексте проблемы занятости нельзя не упомянуть и про крайне важную позитивную динамику показателей роста среднемесячной номинальной начисленной зарплаты (учитывающий статистику всех российских организаций), которая показала «позитивный разворот» (относительно негативной статистики апреля) – прирост в июне составил уже 2,7% относительно майских показателей», — отметил эксперт.