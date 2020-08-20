Росстат назвал общую численность безработных в России

Общая безработица в России в июле нынешнего года увеличилась до 6,3%. В июне она достигала 6,2%, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Росстата.

По данным ведомства, число официальных безработных, которые зарегистрированы на бирже труда, в прошедшем месяце выросло до 3,3 млн человек.

В документе также указывается, что в июле текущего года 4,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы, в соответствии с методологией Международной организации труда классифицировались как безработные. Такие данные представлены по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, говорится в докладе.

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