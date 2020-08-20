Аналитики назвали доллар лучшей «валютой-убежищем»

Аналитики Morgan Stanley пришли к выводу, что лучшей «валютой-убежищем» среди всех мировых является доллар. Об этом сообщает CNBC.

Эта валюта превосходит японские иены и швейцарские франки, поскольку низкие ставки в США порождают выгоды для инвесторов.

Так, они могут занимать в валюте с низкой доходностью, которой сейчас является доллар, а затем вкладывать в высокодоходные активы, в результате разница идет им на пользу. При этом во время неопределенности инвесторы могут продать такие активы и вернуть взятую в долг валюту, что может укрепить ее.

Однако специалисты подчеркивают, что необходимо помнить о политической неопределенности в США, которая представляет риск для доллара.

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