Правительство выделило почти 3 млрд рублей на переобучение безработных

Правительство выделило 2,99 млрд рублей на переобучение безработных. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Граждане, оставшиеся без работы из-за коронавируса, смогут пройти бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства», — говорится в сообщении.

Кроме потерявших работу, пройти переобучение могут находящиеся под риском увольнения, а также выпускники колледжей и вузов. Программы доступны как в очном, так и в дистанционном формате.

Переобучение возможно до конца декабря. Предположительно, его пройдут около 110 тысяч человек.

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